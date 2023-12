Cogna Educacao ADR Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den letzten Wochen konnte bei Cogna Educacao keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, daher erhält Cogna Educacao für diese Stufe ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 45, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Dieser Wert ist weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage, und auch auf dieser Basis wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs zu Cogna Educacao liefert somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cogna Educacao eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,83 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen wird der Ertrag als niedriger eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cogna Educacao von 0,62 USD mit +24 Prozent Entfernung vom GD200 als ein "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,51 USD auf, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Cogna Educacao in verschiedenen Bereichen wie Stimmung, RSI, Dividende und technischer Analyse unterschiedliche Bewertungen erhält, von "Neutral" bis "Gut".