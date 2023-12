Cogna Educacao ADR Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation zueinander. Für Cogna Educacao betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 41,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,01 ebenfalls an, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste, 2,75) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Cogna Educacao-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Cogna Educacao von 0,68 USD mit +33,33 Prozent Entfernung vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,54 USD. Auch hier wird ein "Gut"-Signal aufgrund des Abstands von +25,93 Prozent zum Kurs festgestellt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Cogna Educacao diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aus diesem Stimmungsbild ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie. Insgesamt erhält Cogna Educacao auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.