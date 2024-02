Cogna Educacao ADR Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cogna Educacao. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,86 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 71,43, was darauf hindeutet, dass Cogna Educacao überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cogna Educacao-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,54 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,47 USD liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,58 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Cogna Educacao eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,73 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Cogna Educacao. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen sich weder übermäßig positiv noch negativ verschoben haben und die Häufigkeit der Beiträge in einem normalen Rahmen lag.

Insgesamt wird die Aktie von Cogna Educacao daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.