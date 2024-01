Cogna Educacao ADR Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die brasilianische Bildungsgruppe Cogna Educacao hat eine Dividende von 0 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,76 % als niedriger einzustufen ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen neutral. Laut der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen lässt sich die Einstufung "Neutral" aufgrund überwiegend neutraler Themen ableiten.

In Bezug auf die technische Analyse der Cogna Educacao-Aktie ergibt sich ein Durchschnitt von 0,51 USD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,64 USD, was einer Steigerung von 25,49 % entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cogna Educacao zeigt bei einem Niveau von 50 eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,85 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" in Bezug auf den RSI.