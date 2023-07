Cogent Communications Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Cogent Communications, ein Unternehmen aus dem Markt "Alternative Träger", notiert aktuell (Stand 01:11 Uhr) mit 64.89 USD im Minus (-0.52 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unsere Analysten haben Cogent Communications nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Cogent Communications beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,78 Prozent und liegt mit 1,24 Prozent über dem Mittelwert (4,53) für diese Aktie. Cogent Communications bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Cogent Communications erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cogent Communications vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (60,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -6,77 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 64,89 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Cogent Communications erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Cogent Communications erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,69 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um -6,85 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +19,53 Prozent im Branchenvergleich für Cogent Communications bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,5 Prozent im letzten Jahr. Cogent Communications lag 4,18 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.