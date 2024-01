Cogent Communications Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Cogent Communications beträgt das aktuelle KGV 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34 für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund dieser fundamentalen Aspekte erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung für Cogent Communications zeigt eine neutrale Einstufung aufgrund von einem Gut, einer Neutral und keiner schlechten Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen von Analysten gibt, liegt das Kursziel für die Aktie im Durchschnitt bei 60 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -21,11 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten von "Neutral" für die Aktie.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung für Cogent Communications, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die verringerte Aktivität der Marktteilnehmer deutet auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hin.

In Bezug auf die Dividende weist Cogent Communications eine Rendite von 6,12 % auf, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,55 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie von Cogent Communications insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.