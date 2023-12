Cogent Communications Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Cogent Communications-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet und liegt mit einem Kurs von 75,96 USD derzeit um +12,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls mit +16,04 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Cogent Communications-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 17, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 29,08 ebenfalls eine Überverkauftheit und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches mit 21,59 insgesamt 37 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Cogent Communications-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,72 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -48,07 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Aktie jedoch um 27,77 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.