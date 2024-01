Cogent Communications Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Dividendenrendite von Cogent Communications liegt derzeit bei 6,12 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8 %. Die Differenz von 1,87 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Analyse des Relative-Strength-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Cogent Communications überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Im Gegensatz dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 24,32, was bedeutet, dass Cogent Communications hier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cogent Communications ist insgesamt positiv und wird daher als "Gut" bewertet. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich mit positiven Themen rund um Cogent Communications.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer Einschätzung als "Neutral" mit einem Kursziel von 60 USD, was einer erwarteten Performance von -19,45 % entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine durchwachsene Bewertung für Cogent Communications, mit einer niedrigeren Dividendenrendite, gemischten Signalen des RSI und einer neutralen Einschätzung der Analysten.