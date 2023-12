Cogeco Communications Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cogeco Communications als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cogeco Communications-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50,27 und ein Wert für den RSI25 von 44,6, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen über die Aktie gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben insgesamt 3 positive, 6 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 3 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen führen, was auf kurzfristiger Basis zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 71,97 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 28,58 Prozent bedeutet und somit zu einer positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 62,78 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 55,97 CAD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 55,73 CAD auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich aus den Bewertungen von Analysten und der technischen Analyse eine Gesamteinschätzung als "Gut".