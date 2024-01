Cogeco Communications Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse der Cogeco Communications-Aktie zeigt verschiedene Bewertungen auf der Basis des gleitenden Durchschnitts. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 62,41 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 61,07 CAD liegt, was einer Differenz von -2,15 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bezieht man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein, ergibt sich ein Wert von 55,05 CAD, was einer Differenz von +10,94 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 3, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Somit erhält die Analyse der RSIs insgesamt ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien fällt auf, dass die Stimmungslage sich in den letzten vier Wochen verschlechtert hat, weshalb die Aktie hierfür mit "Schlecht" bewertet wird. Hingegen konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass von insgesamt 9 Bewertungen 3 als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft werden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Gut"-Titel bewertet. Die Kursziele der Analysten legen nahe, dass die Aktie um 17,44 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Cogeco Communications somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.