Cogeco Communications Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Cogeco Communications-Aktie zeigt eine Abweichung von -10,88 Prozent des aktuellen Kurses (55,77 CAD) vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 62,58 CAD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (55,34 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,78 Prozent). Daher erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für das Unternehmen führt.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die Cogeco Communications auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 58, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 39,61), was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.