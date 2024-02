Cogeco Communications Aktie: Bitte unbedingt beachten

Cogeco Communications erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" war. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch in jüngeren Reports kam es zu einer ähnlichen Beurteilung, sodass das Rating für das Cogeco Communications-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls "Neutral" ist. Die durchschnittliche Kursprognose von 72,25 CAD ergibt ein Aufwärtspotential von 18,23 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cogeco Communications somit eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cogeco Communications ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch in den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Cogeco Communications.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Cogeco Communications von 61,11 CAD als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich mit -1,44 Prozent Entfernung vom GD200 (62 CAD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 59,17 CAD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Cogeco Communications deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz und eine kaum veränderte Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Cogeco Communications gemäß der Analysteneinschätzungen, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz eine "Neutral"-Bewertung erhält.