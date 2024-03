Cogeco Communications Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Cogeco Communications in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cogeco Communications daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Analysten bewerten die Cogeco Communications-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Cogeco Communications aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 72,25 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 20,64 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cogeco Communications daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cogeco Communications-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 61,71 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (59,89 CAD) weicht somit um -2,95 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (61,14 CAD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von -2,04 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cogeco Communications-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cogeco Communications eingestellt waren. An fünf Tagen drehte sich die Diskussion um positive Themen, ohne negative Diskussion. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Cogeco Communications eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Cogeco Communications von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Stimmung und dem Buzz in den sozialen Medien sowie der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse.