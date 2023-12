Cogeco Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Cogeco ist mit einem Kurs von 56,19 CAD inzwischen +14,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +7,73 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Von Analysten wird die Cogeco-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 75 CAD, was ein Aufwärtspotential von 33,48 Prozent ergibt und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cogeco eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während größtenteils neutral eingestellte Anleger an insgesamt drei Tagen verzeichnet wurden. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Cogeco nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.