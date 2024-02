Cogeco Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse der Aktie von Cogeco zeigt, dass sie derzeit 1,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Bewertung jedoch bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +11,91 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird der Auf- und Abwärtstrend über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Der 7-Tage-RSI von Cogeco liegt derzeit bei 49,46 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25 Tagen basiert, zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 56,84. Insgesamt erhält Cogeco daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungsanalyse in den Social Media Diskussionen zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cogeco eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ergibt ebenfalls eine positive Bewertung. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut" und 1 als "Neutral" bewertet, während keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 75 CAD, was eine positive Erwartung von 27,53 Prozent bedeutet. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält Cogeco daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.