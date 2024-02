Cogeco Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Cogeco-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 37, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 47,27 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Cogeco.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Cogeco-Aktie. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen zeigen keine bedeutende Tendenz oder Veränderung in den letzten 30 Tagen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch die Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem von positiven Themen geprägt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Cogeco-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten sind 1 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 25,15 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cogeco somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.