Cofinpro übernimmt das auf Wertpapiere, Regulatorik und Machine Learning spezialisierte Consultinghaus NEXGEN Business Consultants / Beratung wächst auf 250 Experten für Banken und Fondsgesellschaften

Frankfurt (ots) -Die auf Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften spezialisierten Beratungshäuser Cofinpro AG und NEXGEN GmbH bündeln ihre Kräfte. Neben den bekannten Schwerpunkten Management-, Fach- und Technologieberatung für die führenden Finanzdienstleister werden durch den Zusammenschluss vor allem auch Zukunftsthemen wie Machine Learning, Dezentrales Finanzwesen (DeFi) und Cloud-Architekturen gestärkt."Mit der Expertise erfahrener Branchen- und IT-Spezialisten sowie einem etablierten Kundenstamm ergänzt NEXGEN die Cofinpro AG hervorragend. Wir stärken gezielt technologiegetriebene Zukunftsfelder und bauen unsere anerkannte Beratungs- und Dienstleistungskompetenz weiter aus", sagt Cofinpro-Vorständin Christine Martin. Finanzinstitute müssten im härter werdenden Wettbewerb zunehmend die Potenziale der Digitalisierung nutzen. Die Cofinpro AG könne sich in diesem komplexen Beratungs- und Dienstleistungsumfeld nun noch effektiver einbringen. "Durch den Zusammenschluss erzielen wir Synergieeffekte und erweitern gleichzeitig unsere Kapazitäten. Mit diesem umfassenden Know-how können wir den führenden Finanzdienstleistern ein komplettes Beratungspaket anbieten - von klassisch bis visionär", so die Cofinpro-Mitgründerin.Beide Unternehmen setzen auf erstklassige Beratungsqualität im anspruchsvollen Umfeld moderner Finanzinstitute und Fondsgesellschaften. Cofinpro-Vorständin Martin: "Mit der NEXGEN-Übernahme steigern wir den Mehrwert für unsere Kunden und den Nutzen für die Finanzindustrie beträchtlich. Unsere nun rund 250 Consultants konzipieren und realisieren innovative Lösungen zur Modernisierung von Geschäftsmodellen und IT-Architekturen sowie zur Optimierung von End-to-End-Prozessen unter Einbeziehung neuer technologischer Möglichkeiten."Sladjan Seferovic gründete die NEXGEN Business Consultants GmbH 2015 als Beratungsboutique mit Sitz in Frankfurt am Main, um ganzheitliche Lösungsarchitekturen zu entwickeln sowie fachliche und technische Prozesse in der Finanzindustrie zu gestalten. Sladjan Seferovic, der als Partner bei Cofinpro auch in der neuen Konstellation an Bord bleiben wird, sieht in dem Zusammenschluss ein sehr großes Potenzial: "Mit der gebündelten Expertise können wir unsere Kunden noch umfassender beraten. Cofinpro und NEXGEN passen zudem nicht nur vom Portfolio, sondern vor allem auch kulturell hervorragend zusammen. Dies ist ein klares Signal für die Zukunft, den bisherigen Weg des unternehmerischen Wachstums und der fachlichen Top-Qualität konsequent fortzusetzen."Die Übernahme ist zum 1. Juli 2023 wirksam geworden.Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäfts-, Landes- und Förderbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2023 zum 13. Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaArne StuhrRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 83E-Mail: arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuell