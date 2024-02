Cofinimmo Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Cofinimmo SA haben in den letzten Wochen nur geringfügige Veränderungen gezeigt. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Dies gilt auch für die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, die keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Cofinimmo SA gezeigt hat.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Cofinimmo SA sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis ein neutraler Wert festgestellt. Der RSI7 liegt bei 58,82 Punkten und der RSI25 bei 67,55 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Demzufolge erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Cofinimmo SA in den sozialen Medien. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Cofinimmo SA-Aktie 8,22 Prozent unter dem GD200 (68,48 EUR) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Ebenso weist der GD50 einen Kurs von 68,02 EUR auf, was einen Abstand von -7,6 Prozent bedeutet und daher ebenfalls als "Schlecht"-Signal angesehen wird. Somit wird der Kurs der Cofinimmo SA-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.