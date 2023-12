Cofinimmo Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) der Cofinimmo SA liegt bei 37,84 und weist damit auf eine neutrale Situation hin, die weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet mit einem Wert von 29 auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cofinimmo SA-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 71,25 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 72,15 EUR liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 64,34 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+12,14 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deutet auf eine neutrale Bewertung hin, da keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cofinimmo SA zu beobachten war. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.