Cofinimmo Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der Cofinimmo SA zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 71,3 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 72,65 EUR erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +1,89 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 64,02 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +13,48 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Cofinimmo SA liegt bei 36,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,06 und führt damit ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Cofinimmo SA veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat erfährt die Aktie weder viel noch wenig Beachtung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cofinimmo SA-Aktie also ein "Neutral"-Rating.