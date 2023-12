Coffeesmiths Collective Aktie: Das hat Gewicht!

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einblicke zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Coffee wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Coffee.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Coffee mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen. Anleger, die in die Aktie investieren, können daher einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,76 Prozentpunkten erwarten. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Anleger-Stimmung bei Coffee in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer schlechten Gesamteinschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Coffee beträgt derzeit 100 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher wird die Aktie als schlecht eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein neutrales Rating, da Coffee weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich eine negative Bewertung für Coffee basierend auf der Analyse der Kommunikation im Internet, der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index.