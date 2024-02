Coffeesmiths Collective Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Coffee-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf längere Sicht ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Coffee mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 % für Hotels, Restaurants und Freizeit. Daher wird die Ausschüttung als schlecht eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,02 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,01 USD um -50 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,01 USD, was einer neutralen Wertung entspricht.

Insgesamt ergibt sich für Coffee ein neutrales Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.