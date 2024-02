Coffeesmiths Collective Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

In den letzten Wochen wurde bei Coffee keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Diskussionsbeiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Coffee daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen überwiegend positive Themen im Fokus, wodurch die Einschätzung insgesamt als "Gut" ausfällt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird der RSI auf 7-Tage-Basis als "überverkauft" eingestuft, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Coffee derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des Unterschieds von 2,73 Prozentpunkten wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.