Coffeesmiths Collective Aktie: Abwarten

Die technische Analyse der Coffee-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,02 USD liegt. Dadurch wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs bei 0,014 USD liegt und somit einen Abstand von -30 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,01 USD, was einer Differenz von +40 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Coffee-Aktie als Neutral-Titel. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, liegt bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength Indikator.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Coffee-Aktie wurde auch anhand von sozialen Plattformen untersucht. Die Analysten stellten fest, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Zusammenhang mit Coffee diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz rund um Coffee über einen längeren Zeitraum ergab eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Coffee-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Analysen und der Stimmung der Anleger.