Coffee Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Coffee-Aktie zeigt sich derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent unterdurchschnittlich. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Coffee-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,06 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 40,47 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem neutralen Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Coffee-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor verzeichnete die Coffee-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,8 Prozent, was 220,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" liegt die Aktie mit einer Rendite von -11,27 Prozent aktuell 53,53 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.