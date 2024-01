Coffee Aktie: Ist es vollbracht?

Das Unternehmen Coffee hat in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine Bewertung von "Schlecht" erhalten, da die Dividendenrendite 0 % beträgt, was 4,08 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Coffee investieren, einen geringeren Ertrag erzielen könnten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Coffee ergab die Analyse eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Schlusskurs der Coffee-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Coffee-Aktie unter Berücksichtigung der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coffee aktuell bei 9,06 und damit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.