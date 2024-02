Coffee Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie von Coffee verzeichnet derzeit ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 0, was einer negativen Differenz von -13,4 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Coffee von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Coffee ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Coffee veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen zu Coffee wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coffee einen Wert von 9 auf, was im Vergleich zum Durchschnitt der Nahrungsmittelbranche (KGV von 30,46) einer Unterbewertung um etwa 70 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Coffee eine "Gut"-Bewertung.