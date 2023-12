Coffee Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Coffee beträgt das aktuelle KGV 9, während vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 40 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Coffee daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse erhält Coffee auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Einstufung "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 1,32 USD, während der Aktienkurs bei 0,88 USD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,78 USD, was einer Abweichung von +12,82 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Coffee 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als ein unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Coffee-Aktie hat einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Coffee.