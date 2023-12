Cofco Property Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100 normiert wird. Der aktuelle Grandjoy-RSI beträgt 62,07, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 64,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die nächsten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Grandjoy besonders positiv diskutiert, wobei an 8 Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an 5 Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung für Grandjoy. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Grandjoy-Aktie ein Durchschnitt von 3,74 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,04 CNH, was einem Unterschied von -18,72 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (3,35 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-9,25 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Grandjoy-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.