Coface baut Führungsteam mit Claudia Haas aus

Seit 1. April ist Claudia Haas als Chief Market Officer beim Kreditversicherer Coface für die Region Nordeuropa verantwortlich. Der Region gehören Deutschland, die Niederlande sowie die Nordischen Länder an. Als Mitglied des Nordeuropa Executive Committees verantwortet sie Themengebiete rund um Marke, Produkt, Kundenerfahrungen, Innovation und Strategie.Claudia Haas, die zuletzt als Marketing Director DACH für Allianz Trade tätig war, kommt zurück nach Mainz: Bis 2016 war Sie bereits viele Jahre bei Coface u. a. für Marketing, Produktentwicklung und Vertriebssteuerung verantwortlich. Sie bringt langjährige Erfahrung in der Kreditversicherungsindustrie und im Forderungsmanagement mit.Katarzyna Kompowska, Coface CEO für Nordeuropa: "Ich freue mich sehr, dass Claudia Haas zu Coface zurückkehrt. Sie wird unser Geschäft aufgrund ihrer vielfältigen und hervorragenden Expertise und Marktkenntnis maßgeblich für die Zukunft gestalten und wichtige Impulse einbringen."+++100 Jahre für den Handel: Coface Deutschland feiert! Mehr Details zur Unternehmensgeschichte und zum 100-jährigen Jubiläum unter: www.coface100.de