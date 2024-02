Coeur Mining Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Coeur Mining wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 2,78 USD liegt, während der Aktienkurs bei 2,63 USD um -5,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,94 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses um -10,54 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht" in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Coeur Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,74 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 796,84 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -818,58 Prozent im Branchenvergleich für Coeur Mining. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 818,58 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz.

Abschließend wird die Coeur Mining anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (53,13 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (50,54) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt wird die Coeur Mining derzeit anhand verschiedener Analysen als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft, was Anlegerinnen und Anleger bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen sollten.