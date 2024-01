Coeur Mining Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung in Bezug auf Unternehmen zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage.

Bei der Aktie von Coeur Mining zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Coeur Mining insgesamt die Note "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance von -9,61 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche um 54,29 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -63,9 Prozent im Branchenvergleich für Coeur Mining führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Coeur Mining 63,9 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Coeur Mining, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Coeur Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8314,68 %. Mit einer Differenz von lediglich 8314,68 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.