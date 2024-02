Coeur Mining Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 3 Bewertungen für die Coeur Mining-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Coeur Mining-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, liegt bei 4,13 USD. Dies bedeutet ein Potenzial von 56,84 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,63 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für diese Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Coeur Mining. Dies wird anhand der Social-Media-Auswertung festgestellt, bei der keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen erkennbar war. Aus diesem Grund wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt sich keine signifikante Veränderung in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich somit für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Coeur Mining derzeit bei 0. Dies bedeutet eine negative Differenz von -8342,83 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher erhält Coeur Mining in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI für Coeur Mining liegt derzeit bei 53,13, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend wird daher für den RSI eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.