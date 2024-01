Codorus Valley Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die technische Analyse von Codorus Valley-Aktien zeigt gemischte Signale. Bei der Betrachtung trendfolgender Indikatoren liegt der 50- und 200-Tage-Durchschnitt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment ist hingegen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -9,99 Prozent erzielt, was 21,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,71 Prozent, und Codorus Valley liegt aktuell 11,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

