Mit Codexis wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Gespräch rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Codexis wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis bewertet die Aktie von Codexis als "Gut". Von 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 14 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Codexis in der "Gesundheitspflege"-Branche eine Rendite von -58,68 Prozent erzielt hat, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite von Codexis mit -48,69 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält Codexis eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis zeigen an, dass Codexis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Stimmung und die Performance von Codexis derzeit eher schlecht eingeschätzt werden.