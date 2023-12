Codexis Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Codexis liegt der RSI7 aktuell bei 46,07 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,76, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Codexis. Es gab insgesamt neun positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Codexis eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Codexis-Aktie für die letzten 200 Handelstage (+17,67 Prozent) sowie für die letzten 50 Handelstage (+44,91 Prozent) positiv ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Codexis 1 mal mit "Gut" und 0 mal mit "Neutral" bewertet, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" einbringt. Für den aktuellen Kurs von 3,13 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 347,28 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 14 USD, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".