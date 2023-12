Codexis Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Bei Codexis ist die Dividende mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen (2,49 %) niedriger, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Codexis aktuell überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Signal für eine überverkaufte Situation, was erneut zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Codexis bei -57,14 Prozent, was mehr als 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Insgesamt lassen die verschiedenen Bewertungskriterien auf eine eher negative Entwicklung bei Codexis schließen.