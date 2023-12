Codexis Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienanalysten-Bericht über Codexis besagt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle 1 Bewertung als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Rating für die Aktie ist somit "Gut". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Codexis aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Wert von 14 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 321,69 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3,32 USD. Daher lautet die Empfehlung "Gut". Insgesamt erhält Codexis somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher bewerten die Analysten die Dividendenpolitik von Codexis als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Codexis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,67 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,32 USD liegt (Unterschied +24,34 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+57,35 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, was auf eine positive Anlegerstimmung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie von Codexis daher als "Gut" angemessen bewertet.