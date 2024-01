Codexis Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von Codexis liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" um mehr als 43 Prozent darunter, mit einer Rendite von -29,57 Prozent. Die Rendite der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt bei 12,39 Prozent, wobei Codexis hier mit 41,96 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Codexis derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,46 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Codexis-Aktie derzeit als "Gut". Von insgesamt 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten waren keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen dabei. Gemäß der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (14 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 389,51 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Codexis daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Codexis ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Codexis.