Codexis Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Codexis verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,57 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" im Durchschnitt um 26,17 Prozent, was eine Unterperformance von -55,74 Prozent für Codexis bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 23,3 Prozent, und Codexis verzeichnete eine Unterperformance von 52,87 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Codexis insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine Analystenupdates zu Codexis im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 14 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 377,82 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Codexis in diesem Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von Codexis investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" bedeutet dies einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,47 Prozentpunkten. Somit schneidet das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik "Schlecht" ab.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Codexis beträgt der 7-Tage-RSI 57,95 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,34, was ebenfalls eine "Neutral" Bewertung ergibt. Insgesamt wird Codexis damit für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.