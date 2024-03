Codexis Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Aktie von Codexis wird derzeit charttechnisch als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,5 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,47 USD liegt, was eine Abweichung von +38,8 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,09 USD über dem letzten Schlusskurs von 3,47 USD, was einer Abweichung von +12,3 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Codexis haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Codexis-Aktie liegt bei 89, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 42,88, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Codexis.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Rendite von Codexis in den letzten 12 Monaten mit -58,68 Prozent mehr als 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche liegt Codexis mit einer Rendite von -55,22 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.