Codere Online US Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell wird der RSI der Codere Online Luxembourg mit einem Wert von 78,57 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) erhält die Aktie einen Wert von 52, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Codere Online Luxembourg verläuft derzeit bei 3,07 USD, was der Aktie eine "Neutral"-Einstufung einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 3,02 USD liegt und einen Abstand von -1,63 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,11 USD ergibt sich eine Differenz von -2,89 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Codere Online Luxembourg eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen. Die Anleger haben sich auch verstärkt positiv über das Unternehmen Codere Online Luxembourg ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt. In Zusammenfassung ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.