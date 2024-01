Codere Online US Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Codere Online Luxembourg in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Codere Online Luxembourg daher ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Codere Online Luxembourg von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Codere Online Luxembourg beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 42,86 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,83 keine überkauften oder überverkauften Signale und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei Codere Online Luxembourg als "Neutral" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um +0,65 Prozent über dem GD200 von 3,09 USD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 3,13 USD, was einer Abweichung von -0,64 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.