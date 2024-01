Codere Online US Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Codere Online Luxembourg wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies anhand der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit dieser Aktie befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der Diskussionen drehte sich um neutrale Themen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Codere Online Luxembourg liegt aktuell bei 31,43 Punkten für die letzten 7 Tage und bei 57,34 Punkten für die letzten 25 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Codere Online Luxembourg in den sozialen Medien gezeigt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Codere Online Luxembourg bei 3,1 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 3,07 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,97 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 3,13 USD, was einer Distanz von -1,92 Prozent entspricht und somit auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Die Anleger-Stimmung wird als "Gut" eingestuft, während der RSI, das Sentiment und die technische Analyse allesamt auf ein neutrales Rating hindeuten.