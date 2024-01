Codebase Ventures Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der Cypher Metaverse-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,11 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war ebenfalls bei 0,11 CAD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass Cypher Metaverse in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt eine neutrale Einschätzung, da die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Cypher Metaverse weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Cypher Metaverse-Aktie in der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung sowie dem Relative-Stärke-Index eine neutrale Bewertung.