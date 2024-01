Codebase Ventures Aktie: Was soll die Aufregung?

Cypher Metaverse wurde in den letzten beiden Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cypher Metaverse verläuft aktuell bei 0,11 CAD. Der Aktienkurs selbst liegt ebenfalls bei 0,11 CAD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da kein Abstand zum GD200 aufgebaut wurde. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,11 CAD, was ebenfalls einem "Neutral"-Signal entspricht. Somit ergibt sich auf Basis der technischen Analyse insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cypher Metaverse-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie von Cypher Metaverse haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich für die langfristige Stimmungslage der Aktie von Cypher Metaverse eine Gesamtbewertung von "Neutral".