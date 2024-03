CodeMill AB Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Codemill neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 52,54, was eine neutrale Empfehlung für den Zeitraum von sieben Tagen darstellt. Der RSI25 liegt bei 47,32, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf Codemill gab es in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aus diesem Stimmungsbild resultiert eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Codemill über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass der Kurs von Codemill mit 9,6 SEK derzeit +14,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was eine kurzfristig positive Einschätzung ergibt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +55,34 Prozent, was ebenfalls auf eine positive Einschätzung hindeutet. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.