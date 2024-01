CodeMill AB Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den letzten Wochen konnte bei Codemill keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Anzahl der Beiträge blieb unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Codemill bei 6,05 SEK und damit +5,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +7,65 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen wurden in Bezug auf Codemill diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Codemill derzeit auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich für Codemill eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.