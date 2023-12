CodeMill AB Aktie: So schnell kann es gehen

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Codemill wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb das Signal als "neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es gab kaum identifizierbare Veränderungen. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht wird Codemill derzeit als "neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 5,63 SEK, während der Aktienkurs bei 5,7 SEK liegt, was einer Abweichung von +1,24 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,75 SEK, was einer Abweichung von -0,87 Prozent entspricht. Somit entspricht dies insgesamt dem Rating "neutral".

Die Einschätzung von Aktienkursen kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Bei Codemill wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "neutral" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation bei Codemill als "neutral" betrachtet wird. Der RSI liegt bei 47,37, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Der RSI25 für die Codemill liegt bei 62, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher für Codemill eine Bewertung als "neutral" in verschiedenen Kategorien, sowohl in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien als auch auf technische Indikatoren wie den RSI.