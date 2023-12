CodeMill AB Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Codemill liegt bei 37,93, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 53,54 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Codemill in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Codemill unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Codemill von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Codemill bei 5,65 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,45 SEK steht. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,54 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 5,81 SEK, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht um -6,2 Prozent schlecht abschneidet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtnote von "Neutral".